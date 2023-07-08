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السبت، 08-07-2023 01:32 م

فيديو مؤثر لـ والدة الفنان الراحل جورج الراسي مع اقتراب ذكرى وفاته

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الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو مؤثر على حسابها عبر انستغرام ظهرت فيه برفقة والدتها التي بدا عليها التعب لا سيما بعد وفاة ابنها الفنان جورج الراسي بحادث سير اليم السنة الماضية.

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وظهرت نادين في الفيديو، وهي جالسة على الاريكة في حين جلست والدتها في احضانها، وتصرّفت كطفلة صغيرة.


وفي الفيديو نفسه، ظهرت نادين وسط والديها في السيارة وبدت وهي تضحك برفقتهما.


وارفقت نادين على الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: "حب أهلك. حافظ على ذكريات حلوة برفقتن. الحياة قصيرة".

 

وكان قد توفي الفنان جورج الراسي في 27 آب 2022 بحادث سير أليم  وسط تعاطف كبير من جمهوره وعائلته . 

 

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