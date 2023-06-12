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الإثنين، 12-06-2023 03:59 م

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد يونس، تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، بعد تعرضه لحادث سير مروع في الأيام الماضية، أدى إلى نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات بمنطقة فيصل.

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وقال محمد يونس، صديق الفنان أحمد هاني ، إن الحالة الصحية لـ أحمد هاني، مستقرة وتشهد تحسنا، معلقًا: الحمد الله أحسن وحالته مستقرة بفضل الله ادعو له.


وأكد أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي تكفلت بعلاج، أحمد هاني من كل شيء، موجهًا الشكر لجميع أعضاء المجلس بالنقابة.


وقال محمد يونس: كل الشكر والتقدير للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وجميع أعضاء المجلس، النقابة تكفلت بكل شيء من الألف إلى الياء ودعواتكم بالشفاء.


وكان محمد يونس، أعلن تعرض أحمد هاني، لحادث سير، وكتب عبر حسابه على فيسبوك صورة أحمد هاني، منشورًا جاء فيه: أرجو الدعاء لزميلنا أحمد هاني قد تعرض صباح اليوم لحادث سيارة صعب جدًا وهو الآن بالعناية المركزة .

 

القاهرة24

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