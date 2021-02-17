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الأربعاء، 17-02-2021 11:12 ص

فيديو مؤثر لفنان هندي شهير قبل ساعات قليلة من انتحاره!.. شاهد

khodkoshi


الوكيل الاخباري - عثرت شرطة مدينة مومباي الهندية على الممثل الشهير سانديب نهار جثة هامدة في منزله. وتبين أنه أقدم على الانتحار. وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو قام بتسجيله قبل ذلك مبرراً فيه ما أقدم عليه.

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وقال في التسجيل الذي نشر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" إنه يمر بحالة نفسية سيئة ويعتزم وضع حد لحياته.

 

وأضاف: "كان عليّ أن أنهي حياتي منذ مدة طويلة إلا أنني اخترت الانتظار آملاً أن تتحسن الأمور نحو الأفضل. لكن لم يحدث أي جديد. والآن ليس لدي أي مكان أذهب إليه ولا أعرف ماذا سيحدث بعد إقدامي على هذا الأمر".

وتابع أنه شاهد كل أنواع الجحيم في حياته وأردف: "لدي طلب واحد: بعد رحيلي لا تتحدثوا إلى زوجتي كانشان واحرصوا على علاجها".


ولفت إلى أنه والأخيرة كانا يعيشان علاقة حافلة بالخلافات والشجارات، كاشفاً أنه تعرض للابتزاز خلال سنتين من جانبها ومن جانب والدتها، رافضاً تحميلهما وزر انتحاره.


وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 211 ألف مشاهدة. وأفادت التحريات الأولى بأن الزوجة قامت بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة على الفور.




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