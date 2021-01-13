الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 09:55 ص

فيديو يثير الجدل للفنانة أصالة في برنامج 'من سيربح المليون' منذ 20 عاما.. شاهد

_114416086_1a638541-3df5-4d3b-825a-7cf98f616d31 (Custom)


الوكيل الاخباري - استعاد أحد الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطعاً مصوراً قديماً للفنانة السورية أصالة أثار اهتمام الكثير من الناشطين. وظهرت فيه برفقة طليقها الأول أيمن الذهبي وهما يشاركان في إحدى حلقات برنامج المسابقات الشهير "من سيربح المليون؟".

وطرح عليهما سؤال عن "عدد أقمار كوكب المشتري" وهو ما أثار الجدال بينهما حيث أجاب الذهبي بأن العدد هو 8 فيما قالت أصالة "15".

وتبين عدم صحة إجابتيهما بعد استعانتهما بطريقة حذف الإجابات. وأحدث الفيديو ضجة في أوساط متابعي الحساب وركزت الكثير من التعليقات على شكل الفنانة حيث بدا واضحاً أنه تغير كثيراً.

اضافة اعلان


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5313579_1516351829 (Custom)

الفنانة أروى تكشف أصعب ما تعانيه بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

wjyh_sqr (Custom)

وجيه صقر يعلن اصابته بكورونا للمرة الثانية

135-232742-sherine-hossam-habib-dispute_700x400 (Custom)

حقيقة الخلاف الكبير لشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وسط الشارع

f03043518 (Custom)

أول ظهور للفنانة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صورة

1582611-1623892078 (Custom)

ظهور يثير الجدل للفنان الشهير شاروخان وابنه في دبي.. شاهد

e34cc603-4acd-406b-8987-7c27752b2975 (Custom)

تسجيل نادر لعبد الحليم حافظ يكشف سرّ الحزن في صوته وأغنياته

أخبار متعلقة
5fec5eb64c59b7442953cd09_216632_original

أصالة وسامر المصري وجمال سليمان بمكان وفاة حاتم علي - فيديو

273073_0

طارق العريان ملزم بدفع 1.5 مليون جنيه بسبب أصالة

2020120111014-1579104741.r9Dxk

ظهور يثير الجدل لبطل مسلسل باب الحارة 'أبو عصام' وحفيده.. شاهد

Egyptian-actor-Mohammed-Ramadan-_1735c10ce48_large

محمد رمضان يعلن عن أغنية جديدة له - فيديو

ERedbMZWsAA3k5-

أدهم نابلسي يُطلق أغنية باللهجة الخليجية

8977551-1587790603

مقطع فيديو للفنانة حلا الترك يكشف المستور ويثير الجدل.. شاهد