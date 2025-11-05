الأربعاء 2025-11-05 03:24 م
 

فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني! - صورة

دينا الشربيني
 
الأربعاء، 05-11-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   تستمر الأخبار حول زواج الفنانة المصرية دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبد العزيز بعد انفصال الأخير عن زوجته آن الرفاعي، وذلك بعد أشهر من الجدل حول علاقتهما.

وكان الثنائي قد انفصل مؤقتًا بعد تعرضهما لانتقادات حادة من الجمهور وأصدقائهما في الوسط الفني، حيث اختارا الطلاق بعد أيام قليلة من الزواج الرسمي، لكن يبدو أن الحب كان أقوى، فقررا العودة مجددًا بعد شهرين من الانفصال.


وأكد مقربون من دينا أن رغبتها في الأمومة كانت الدافع الأساسي في علاقاتها العاطفية، بما في ذلك علاقتها بكريم محمود عبد العزيز.


وبدأت قصة ارتباطهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء، حيث تحولت علاقة الصداقة القوية بينهما تدريجيًا إلى حب بعد تعاونهم في عدة مناسبات فنية. ومع تزايد الشائعات، حاول الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، لكن تكرار ظهورهما سويًا في مناسبات عامة وخاصة أثار تكهنات الجمهور بوجود ارتباط فعلي بينهما.


Image1_112025514446898907238.jpg

 

