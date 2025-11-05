"أضعف خلقه".. أول تعاون سينمائي يجمع أحمد حلمي وهند صبري

تدور الأحداث حول عالِم حيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة عام 2007، يواجه صراعًا بين ضميره المهني والضغوط المالية، ويتعرض لاختبار أخلاقي في التعامل مع حيوانات "زائدة عن الحاجة".
يمزج الفيلم بين الكوميديا السوداء والدراما والتشويق، بينما تجسد هند صبري دور زوجة تحاول حفظ تماسك العائلة تحت الضغوط النفسية والمادية.
يبدأ تصوير الفيلم في نوفمبر بالقاهرة، في عودة قوية لأحمد حلمي بعد فيلمه الأخير "واحد تاني" (2022).
-
أخبار متعلقة
-
رد غير متوقع من زوجة أحمد سعد بعد شائعات خلافهما
-
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني! - صورة
-
زواج آمال ماهر يفاجئ الجمهور.. تعرف على هوية العريس - صور
-
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
-
ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
-
القضاء المصري ينهي نزاع عفاف شعيب ومحمد سامي
-
"عملت شرع ربنا".. فيديو زفاف غامض لأحمد سعد بين 4 فنانات يثير الجدل
-
الدراما المصرية تشهد تحولات جذرية مع اقتراب موسم رمضان 2026