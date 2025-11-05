الأربعاء 2025-11-05 03:24 م
 

"أضعف خلقه".. أول تعاون سينمائي يجمع أحمد حلمي وهند صبري

هند صبري
 
الأربعاء، 05-11-2025

الوكيل الإخباري-  يعود الفنان المصري أحمد حلمي بعد غياب ثلاث سنوات بفيلم "أضعف خلقه" بالتعاون مع هند صبري، من إخراج عمر هلال وإنتاج محمد حفظي.

تدور الأحداث حول عالِم حيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة عام 2007، يواجه صراعًا بين ضميره المهني والضغوط المالية، ويتعرض لاختبار أخلاقي في التعامل مع حيوانات "زائدة عن الحاجة".


يمزج الفيلم بين الكوميديا السوداء والدراما والتشويق، بينما تجسد هند صبري دور زوجة تحاول حفظ تماسك العائلة تحت الضغوط النفسية والمادية.


يبدأ تصوير الفيلم في نوفمبر بالقاهرة، في عودة قوية لأحمد حلمي بعد فيلمه الأخير "واحد تاني" (2022).

 

