رد غير متوقع من زوجة أحمد سعد بعد شائعات خلافهما

الملفت أن حساب علياء لم يعد يُظهر متابعة زوجها لها، بينما يتابع حساب آخر له مرتبط بنشر مقاطع من حفلاته. ورغم التكهنات حول الخلاف، احتفظت علياء بالصور والفيديوهات المشتركة بينهما على إنستغرام، مما قد يشير إلى حدوث خطأ فني في خاصية البحث بدلاً من خلاف فعلي.
في سياق آخر، أثار أحمد سعد جدلًا بعد نشره فيديو يظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف وبجواره أربع نجمات بفساتين بيضاء، وهو ما حير متابعيه، قبل أن يتضح لاحقًا أنه جزء من تصوير عمل فني أو فيديو كليب جديد، معلقًا: "أنا عملت شرع ربنا، لا يناقشني أحد".
