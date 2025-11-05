زواج آمال ماهر يفاجئ الجمهور.. تعرف على هوية العريس - صور

الوكيل الإخباري- أثار الإعلامي ربيع هنيدي جدلاً بعد إعلانه زواج النجمة المصرية آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، مشيراً إلى أن الثنائي يقضيان شهر العسل في باريس.

ونشر هنيدي صورة له مع ماهر عبر إنستغرام، معلقًا: "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وهما الآن في باريس لقضاء شهر العسل، وستعود قريبًا إلى نشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي."



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من آمال ماهر، ما زاد من فضول جمهورها على مواقع التواصل. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من عودتها إلى الساحة الفنية، حيث أطلت مؤخراً في احتفالية "وطن السلام" بدار الأوبرا مع الفنان حمزة نمرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت آمال ماهر قد تحدثت سابقًا عن تجربتها الأولى في الزواج، واصفة إياها بأنها اندفاع في سن صغيرة، حيث تزوجت في الثامنة عشرة من رجل يكبرها 16 عامًا، رغم معارضة أسرتها، مؤكدة أن والدتها لم تحضر الفرح.

