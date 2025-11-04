"عملت شرع ربنا".. فيديو زفاف غامض لأحمد سعد بين 4 فنانات يثير الجدل

ونشر سعد الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليه بطريقة غامضة قائلاً: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم معايا". الأمر الذي جعل المتابعين ينقسمون بين من رأوا أن الفيديو ترويج لأغنية جديدة، وآخرين رجحوا أنه مشهد من عمل درامي قادم.
حتى الآن، لم يكشف أحمد سعد أو أي من الفنانات عن تفاصيل المشهد، ما أبقى الجمهور في حالة ترقب وتساؤل حول هدف هذا الظهور المفاجئ.
