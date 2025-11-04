"عملت شرع ربنا".. فيديو زفاف غامض لأحمد سعد بين 4 فنانات يثير الجدل

الوكيل الإخباري- أشعل الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو مرتدياً بدلة زفاف ومحاطاً بأربع فنانات بفساتين بيضاء، منهن رنا رئيس، إنجي كيوان، هاجر السراج، وبسنت أبو باشا، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول طبيعة المشهد.

اضافة اعلان



ونشر سعد الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليه بطريقة غامضة قائلاً: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم معايا". الأمر الذي جعل المتابعين ينقسمون بين من رأوا أن الفيديو ترويج لأغنية جديدة، وآخرين رجحوا أنه مشهد من عمل درامي قادم.



حتى الآن، لم يكشف أحمد سعد أو أي من الفنانات عن تفاصيل المشهد، ما أبقى الجمهور في حالة ترقب وتساؤل حول هدف هذا الظهور المفاجئ.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)