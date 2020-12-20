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الأحد، 20-12-2020 10:33 ص

فيلم أحمد آدم الجديد في أزمة بسبب جورج وسوف

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الوكيل الإخباري_ بسبب اسمه المستوحى من أغنية شهيرة للفنان السوري، جورج وسوف ، تعرض فيلم الفنان المصري الكوميدي، أحمد آدم، الى ازمة ، حيث اتهم مؤلف الأغنية صناع العمل بإستغلال نجاح أغنيته دون العودة لأصحاب المصنف وفقا لما ينص عليه القانون.

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واشار إبراهيم الى أنه أول من اكتشف تأثير اسم "صابر وراضي" على الناس وقلوبهم، ولا يمكن لأحد أخذه بعدما أصبح به رصيد مع الناس لمدة 17 عاما، وهي عمر أغنية جورج وسوف.


وأكد ابراهيم أنه لم يطرح القضية بعد على المحكمة، ولكنه أرسل إخطارا للمصنفات الفنية.

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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