الفنان محمد رمضان يتصدر مجددا بأغنية جديدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأربعاء، تصدر أغنيته الجديدة "أنا التوب" التريند في موقع "يوتيوب".

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ونشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلقا عليه "الحمد لله أغنية التوب تريند رقم واحد على يوتيوب مصر".

وقال "أخيرا أغنية إعلان اتصالات أنا التوب كاملة انهاردة الساعة 6 بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية على يوتيوب" ، يشار إلى أن الفنان محمد رمضان أعلن إطلاق الأغنية الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي.

سبوتنيك

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