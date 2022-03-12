قرار جريء من بثينة رشوان بعد تشييع جثمان شقيقتها

الوكيل الإخباري - رغم أن الموت فجع أمس الفنانة بثينة رشوان، في وفاة شقيقتها والتي شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر، وإقامة العزاء في نفس اليوم، إلا أنها فاجأت جمهورها بقرار جريء حيث رفضت إيقاف عرض مسرحيتها "في انتظار بابا"، وأكملت العرض بعد أن أنهت العزاء.



وكان الفنان خالد عبدالحميد، قد أعلن على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" عن وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت شقيقة الفنانة بثينة رشوان.. وإلغاء عرض (في انتظار بابا) الجمعة على المسرح القومي.. للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان"، إلا ن بثينة عادت وأعلنت أن العرض سوف يقام في موعده بعد انتهاء عزاء شقيقتها.

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كان آخر أعمال بثينة رشوان مشاركتها بعرض مسرحية "زقاق المدق"، وهو رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبدالعزيز، بهاء ثروت، شمس، كريم الحسيني.

لها

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