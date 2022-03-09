قصر مايكل جاكسون معروض للبيع بهذا المبلغ الخيالي - صور

الوكيل الإخباري - بعد سنوات من رحيله قرر مالك القصر الذي عاش فيه نجم البوب الراحل مايكل جاكسون لفترة من الزمن مقابل مبلغ وصل الى 5 مليون دولار.



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مايكل جاكسون كان قد استأجر القصر الذي تبلغ مساحة 17 ألف قدم مربعة لمدة عام وذلك عام 2006، وكان يدفع 50 ألف دولار شهريًا مقابل ايجاره وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

القصر لا يتمتع بحراسة شديدة وليس بعيد عن المدينة الا انه محاط بجدار يرتفع إلى أكثر من 3 أمتار لمنع المصورين والباباراتزي من التطفل.

أما بالنسبة لديكوره فهو يتميز بفخامته ويتميز بالمساحات الشاسعات في غرف الجلوس والنوم اضافة الى مسبح كبير.

































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