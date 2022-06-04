قضية اثارت جدل مواقع التواصل .. شاعر مصري يسيء للفنانة الراحلة ام كلثوم واسرتها تقاضيه !

الوكيل الإخباري-قال المستشار القانوني لأسرة الفنانة الراحلة أم كلثوم ، ياسر قنطوش أن أسرة الفنانة تواصلوا معه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شاعر مصري اساء للفنانة ام كلثوم الملقبة بـ "كوكب الشرق".

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وأكد المستشار القانوني، في بيان له، أنه سيبدأ اليوم السبت رفع دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء، مضيفا أن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.



وفوضت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار، بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها في حق رمز أم كثلوم.



وقالت السيدة جيهان الدسوقي إنها تواصلت مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق، لأنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.



ويأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد انتابت أسرة كوكب الشرق بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لمكانة وعراقة تاريخ أم كلثوم في مصر والعالم العربي.

التصريحات المسيئة لأم كلثوم

وقال الشاعر دويدار، في أمسية أقامها اتحاد كتاب مصر بعنوان الأغنية المصرية وجدان أمة، أحمد رامي وقع مع واحدة موالدية، ويقال إن أم كلثوم تعرفت على 11 رجلًا، ويقال أيضًا إنها تزوجت 11 مرة.



واعتذر ناصر دويدار المتهم بالإساءة عمّا بدر منه قائلًا: «مين أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي»، مؤكدًا أن كلامه تم اقتطاعه من سياقه.





واستنكرت نقابة المهن الموسيقية في مصر تصريحات دويدار، من خلال بيان صحفي لها، أكدت فيه أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل، موضحةً أنها كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية.



كما شكَّلت النقابة لجنة لدراسة الواقعة واستدعاء رئيس اللجنة المسؤولة عن الندوة وسيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.



بينما قررت جمعية الملحنين والمؤلفين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب المذكور، بتهمة إهانة كوكب الشرق.







القاهرة 24

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