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الأربعاء، 15-09-2021 12:15 م

كارلوس عازار يطلب من المتابعين الدعاء له - صورة

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الوكيل الإخباري - صدم الممثل اللبناني كارلوس عازار المتابعين بتدوينة كتبها في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب كارلوس: "إلى اللقاء القريب انا بس بصلواتكن وبدعواتكن بنجح  انتو الناس الحلوين بحياتي ادعولي"، وأرفق صورته مع المنشور بدا فيها يلقي السلام.

 

وأثار المنشور دهشة وصدمة الجمهور، وتساءلوا عن وجهته المقبلة.

 

وعلق العديد من الفنانين الممثلين والمتابعين على منشور عازار، متمنيين له التوفيق، إذ كتبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن: " كل التوفيق كارلوستي"، كما قال الفنان اللبناني مايك ماسي معلقاً: "بالتوفيق على طول صديقي".

 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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