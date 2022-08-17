"لندن" لماجد المهندس تتخطى المليون مشاهدة بعد يومين على طرحها

الوكيل الإخباري-طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة لندن على قناته في يوتيوب منذ يومين، الاغنية التي تدور حول قصة حب في عاصمة الضباب تخطت 1200000 مشاهدة.

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تقول كلماتها وتقول الأغنية بمطلع كلماتها:"زانت حياتي يوم شفتك ِفلَندن تحت الغيوم اللي تلاعب خيالك دنياي صارت لك وحبك توطن في قلب عاشق كل همه منالك



تحت المطر بالصيف حبك تمكن والعين بس قامت تداعب جمالك باسمك خفوقي قام يقصد يلحن هذا الهوى اللي ما يبــدل بدالك لندن وانا وياك صارت تجنن

ذكرى أماكننا ولهفة وصـــالك غنى الضباب بحب ولجلك تفنن شبت به أنوار الوله يوم جا لك".

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