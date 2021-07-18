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الأحد، 18-07-2021 04:11 م

مجددا ياسمين صبري تستعرض حياة الرفاهية على يخت زوجها - صور

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الوكيل الإخباري - لا تزال الفنانة ياسمين صبري تلفت الانظار اليها، لا من خلال أعمالها الفنية، وإنمّا من خلال إطلالاتها على الجمهور ومشاركتها حياة الرفاهية التي تعيشها بعد زواجها من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة. 

وتألقت صبري بمجموعة صور جديدة شاركتها مع متابعيها على "إنستغرام" من اجازتها الصيفية التي تقضيها مع أبو هشيمة، وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة بسيطة حيث كانت ترتدي سترة غرق حمراء وتضع يدها على شعرها المبلول اثناء ممارستها احدى الرياضات المائية.

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وكانت ياسمين صبري قد شاركت قبل ذلك صورة لها ظهرت فيها بفستان صيفي انيق شفاف من داخل يخت زوجها.

 


 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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