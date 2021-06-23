هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنته - صورة

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري، هاني شاكر، الذكرى العاشرة لوفاة ابنته "دينا"، معبراً عن حزنه الشديد على فراقها.

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ونشر شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة لابنته دينا، وعلق عليها قائلاً: "دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني، ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض".

وحرص هاني شاكر على الدعاء لها بكلمات مؤثرة، حيث قال: "اليوم الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بك إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم.. نسألكم الفاتحة".

يذكر أن دينا ابنة هاني شاكر توفيت في 22 حزيران 2001، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة، ورحلة علاج طويلة في الداخل والخارج، انتهت بوفاتها في مستشفى الشروق بمحافظة الجيزة المصرية.





المصدر - لبنان 24



