محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد - صورة

الوكيل الإخباري - شوق الممثل المصري محمد إمام الجمهور لفيلمه الجديد "عمهم" عبر نشره البوستر الدعائي على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة.



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وكان قد كشف سابقاً عن موعد طرح الفيلم حيث قال: "عمهم صيف 2022 إن شاء الله".



الجدير ذكره أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كلٌ من: سيد رجب، هدى المفتي، محمد لطفي، آيتن عامر ومحمود حافظ.



وتوقع المتابعون ان يحقق فيلم عمهم نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف.





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