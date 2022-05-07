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السبت، 07-05-2022 03:22 م

محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد - صورة

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الوكيل الإخباري - شوق الممثل المصري محمد إمام الجمهور لفيلمه الجديد "عمهم" عبر نشره البوستر الدعائي على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة.

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وكان قد كشف سابقاً عن موعد طرح الفيلم حيث قال: "عمهم صيف 2022 إن شاء الله".


الجدير ذكره أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كلٌ من: سيد رجب، هدى المفتي، محمد لطفي، آيتن عامر ومحمود حافظ.


وتوقع المتابعون ان يحقق فيلم عمهم نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف.

 


 

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