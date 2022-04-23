هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها- صورة

الوكيل الاخباري- خطفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أنظار المتابعين بصورة جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأطلت هيف بعباءة سوداء وذهبية اللون مكملة إطلالتها بتسريحة شعر مالسة وماكياج ناعم تلائم مع إطلالتها الكلاسيكية الناعمة.



وكانت هيفا قد شاركت الجمهور مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها و ظهرت بإطلالة حابسة للأنظار، فإرتدت رداء باللون الأزرق القاتم من قماشة مميزة للغاية، مع سروال من الجلد الضيق باللون الأسود، وقميص باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء عالي من اللون الأسود وبكعب عالي.



أما من الناحية الجمالية، فردت هيفا وهبي شعرها بالكامل عن وجهها ورفعته بتسريحة ذيل الحصان، كما طبقت ماكياج قوية يليق بملامحها الجميلة.





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