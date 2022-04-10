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الأحد، 10-04-2022 11:48 ص

شاهد- نوال الزغبي تصفع شابا بالحذاء

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو جديد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت نوال الزغبي وهي تقوم بإعادة تمثيل مشهد صفعة "سحر" (ماغي بو غصن) لـ "عمر" (باسم مغنية) في مسلسل للموت بموسمه الثاني.

 

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعون.

 

من جهة أخرى كانت قد نشرت ماغي بو غصن كواليس المشهد وإعتذرت على قساوة المشاهد التي تؤدّيها إلى جانب مغنية، والتي اعتادت فيها على شتمه وضربه تنفيذاً للسيناريو المرسوم.


وعلقت: "اعتذار رسميّ من الصديق باسم مغنية!"، فيما أعاد مغنية نشر فيديو كواليس الصفعة، أرفقه بتعليق: "كلّو لصالح المشهد، هيك منشتغل".

 

 

 

الفن

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