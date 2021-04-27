الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بلعاوي: السلالة الهندية المتحورة تقلل من فاعلية اللقاحات بنسبة 50%

الريحاني لـ الوكيل : عائلة تحتضن طفلا منذ بداية رمضان

ضبط مروجي مخدرات على الطريق الصحراوي - صور

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقابة الصاغة تكشف لـ الوكيل مصير أسعار الذهب

ارتفاع أسعار النفط رغم تفاقم وضع كورونا في الهند

لجنة الأوبئة : مصاب كورونا غير معدٍ بعد 14 يوما في حال استمرار الأعراض

أسعار الذهب الثلاثاء 27/4/2021

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

وفيات الثلاثاء 27/4/2021

الثلاثاء، 27-04-2021 12:36 م

محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب ملابسه!

9999028491


الوكيل الاخباري - أزمة جديدة تُضاف إلى أزمات الفنان محمد رمضان بعدما طالبه مصمّم أزياء المشاهير أشرف فجلة بثمن أزياء كان قد صمّمها له قبل عامين.

اضافة اعلان

وقال فجلة إن بداية تعاونه مع محمد رمضان كانت قبل عامين عندما صمّم له "بالطو" كهدية، ثم صمّم له 3 بدلات ولم يحصل منه على مستحقاته المالية حتى الآن. وأضاف: "مشكلة محمد رمضان إن عنده حاجات كتير مشغول بيها وأنا مش في حساباته ومدير أعماله بيرفض يرد على الرسايل أو المكالمات هو اللي بوظ كل حاجة".

وأشار فجلة إلى أنه ذهب الى مكتب مدير أعمال محمد رمضان أكثر من مرة، ولكنه قوبل بعدم اهتمام، لافتاً إلى أن محمد رمضان ارتدى بعض تصميماته في كليب أغنية "مافيا" وأخرى في أول حفل أحياه في الساحل الشمالي، من دون أن يحصل على ثمنها بعد.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EuEIiwUXMAEfySK

بعد هروبه لسنوات.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه!

c7c17cca1fb79306de7ea69fd3402fe8_L

أول ظهور للفنانة حلا الترك بعد أزمتها مع والدتها.. شاهد

6728486-1469102507

إصابة الفنانة روجينا أثناء التصوير ونقلها للمستشفى

توك-كروز-800x549

توم كروز ينقذ مصوراً من الموت خلال تصوير فيلمه الجديد.. شاهد

ديانا-حداد

تغيير كبير في شكل الفنانة ديانا حداد يثير الجدل.. صور

5bd609b1f9

الفنانة ريم مصطفى تنهار في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

أخبار متعلقة
21061229501581278095

الكشف عن وصية الطيار أبو اليسر وعلاقتها بالفنان محمد رمضان!

maxresdefault (50)

محامي الطيار يكشف عن مفاجآت جديدة بوصية موكله الراحل : محمد رمضان هو السبب !

5658989562162632633661-54-645x500

شاهد بالفيديو.. هيا الشعيبي في تجربة غنائية

20210424155027028

أول تعليق من الفنان محمد رمضان بعد وفاة الطيار أبو اليسر!.. صورة

9058031-326645194

بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

ابو اليسر

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان