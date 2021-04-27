محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب ملابسه!

الوكيل الاخباري - أزمة جديدة تُضاف إلى أزمات الفنان محمد رمضان بعدما طالبه مصمّم أزياء المشاهير أشرف فجلة بثمن أزياء كان قد صمّمها له قبل عامين.

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وقال فجلة إن بداية تعاونه مع محمد رمضان كانت قبل عامين عندما صمّم له "بالطو" كهدية، ثم صمّم له 3 بدلات ولم يحصل منه على مستحقاته المالية حتى الآن. وأضاف: "مشكلة محمد رمضان إن عنده حاجات كتير مشغول بيها وأنا مش في حساباته ومدير أعماله بيرفض يرد على الرسايل أو المكالمات هو اللي بوظ كل حاجة".



وأشار فجلة إلى أنه ذهب الى مكتب مدير أعمال محمد رمضان أكثر من مرة، ولكنه قوبل بعدم اهتمام، لافتاً إلى أن محمد رمضان ارتدى بعض تصميماته في كليب أغنية "مافيا" وأخرى في أول حفل أحياه في الساحل الشمالي، من دون أن يحصل على ثمنها بعد.



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