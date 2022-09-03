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السبت، 03-09-2022 04:06 م

محمد منير يحذف مقطع من أغنية " للي" ومصدر يوضح السبب !

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الوكيل الإخباري-بعد أن انتهت الأزمة التي شهدتها أغنية "للي" لـ محمد منير بعد اتهام مؤلفها وملحنها أكرم حسني بسرقة الكلمات واللحن وعادت الأغنية مرة أخرى، إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، ووفق ما علم موقع "الفن"، تواجه الأغنية مشكلة جديدة وهي أن سجّل محمد منير في البداية موالاً كان من المفترض أن يكون في بداية الأغنية بصوت فنانة شابة، إلا أن منير قام بحذف الموال وطرح الأغنية من دونه بعد أن شعر بأن الموال ليس ضرورياً وأنه غير متوافق مع الأغنية.

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يشار إلى أن أغنية "للي" للفنان محمد منير حققت مشاهدات تقترب من 7 ملايين، واستعان الفنان المصري في فيديو كليب الأغنية بـ8 أشخاص يشبهونه، ظهروا في العمل وهم يقدمون أسلوب وحركات منير الشهيرة، الذي يقوم بها في حفلاته وكليباته.

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