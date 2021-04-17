محمد هنيدي يعلن عن تغييره التاريخ للأبد.. ما علاقة لعبة ببجي! - فيديو

الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري، محمد هنيدي، لجمهوره الجمعة، عن مفاجأة يحضرها لهم،"ستغير التاريخ للأبد"، بحسب تعبيره.

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وأعلن هنيدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاستعانة بصوته في لعبة الهواتف الذكية الشهيرة "ببجي".



وطرح الفنان الكوميدي برومو عن مشاركته بصوته في اللعبة الشهيرة، وكتب معها ممازحا الجمهور: "والآن المفاجأة .. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم .. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا .. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي".



وكان محمد هنيدي أثار حيرة جمهوره الأسبوع الماضي بعدما كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "انتظروني يوم 16 أبريل (4 رمضان).. شئ ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد".







يشار إلى أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تنسنت" قالت في شهر مارس/ آذار الماضي إن تنزيل لعبتها "ببجي" على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحا على مستوى العالم.



و"ببجي موبايل" هي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة "بلير آن نونز باتلجراوندز"، التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم بعضا حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.





وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد "سبواي سيرفرز" لشركة "كيلو جيمز" و"كاندي كراش ساجا" من إنتاج "كينغ ديجيتال إنترتينمنت"، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبيا وتجذب جمهورا عريضا، وفقا لشركة "سينسور تاور" لتحليلات البيانات، بحسب ما نقلت "رويترز".



ويبلغ حجم التحديث الجديد للعبة "ببجي موبايل" نحو 1.8 غيغابايت لأجهزة أندرويد، و2.17 غيغابايت لهواتف "آيفون".



المصدر : سبوتنك