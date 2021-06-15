الوكيل الإخباري - بعد معايدة الممثلة المصرية دينا الشربيني لإبنة الفنان المصري عمرو دياب الكبرى نور، بمناسبة عيد ميلادها، رجح البعض أن تكون هذه المبادرة بوابة لعودة المياه الى مجاريها بين عمرو ودينا، بعد علاقة حب سريعة وإنفصال أسرع، تعددت حوله الأسباب والتكهنات وحتى الأخبار المغلوطة التي تحدثت عن زواج سري بين الطرفين .

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معلومات موقع "الفن" أكدت أن المعايدة لم تكسر الجليد بين دينا وعمرو والد نور، وأن المبادرة مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة، كون دينا كانت على صداقة مع نور منذ أن كانت نور برفقة والدها، ولا تواصل بين دياب الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة، فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وإبتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يكشف أي من الطرفين أسرارها.

و أكدت معلومات أن جميع محاولات الخير، التي دخلت على خط مصالحة عمرو دياب مع دينا الشربيني بأت بالفشل، بعد أن تمسك الأول بموقفه وإحتفظ بحق المبادرة بعيداً عن تدخلات الأخرين، مع العلم أن المعلومات أشارت الى أن تهنئة وصلت الى هاتفه دياب المحمول من دينا، بعد طرحه أغنية "من العشم" من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي هي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان تامر عاشور.



خيوط المبادرة أصبحت في يد دياب وحده، الذي في حال قرر الزواج من دينا والطلاق من زوجته السابقة زينة عاشور، سوف يخسر نصف ثروته، كون الأخيرة تحمل الجنسية البريطانية وتعيش في بريطانيا، وجزء كبير من أمواله وثروته العقارية في لندن، ولاشك أن المسألة معقدة نوعاً ما، ولا توجد معطيات جدية حول إمكانية عودة الشربيني الى حياته خلال الفترة الحالية، على الرغم من التناغم الكبير الذي يجمعه بها.

المصدر - الفن