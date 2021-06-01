الثلاثاء 01-06-2021
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الثلاثاء، 01-06-2021 10:35 ص

بالصورة .. والدة سعد لمجرد تثير ضجة عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة لوالدته عبر حسابه الخاص على "انستغرام" بمناسبة عيد ميلادها ظهرت فيها بالعباءة المغربية، وعلق على الصورة قائلاً:"مامتي الحنينة، كل عام وأنتي حب حياتي، كل عام وأنتي حب حياتي ويطول عمرك ويرزقني رضاكي".

وخطفت والدة لمجرد أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولفت الجمهور إلى التشابه في الملامح بينهما، وانهالت التعليقات منها على سبيل المثال: "ما شاء الله شبهك كثيراً، وقورة وكثير جميلة، ملامحها قريبة من ملامحك بشكل واضح، كنت بعتقد إنها شقيقتك لسه صغيرة، ربنا يخليهالك".

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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