الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الأحد، 06-06-2021 03:12 م

سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد وفاء صادق - صورة

بفستان-سهرة-جرئ..-ما-حقيقة-خطوبة-الفنانة-سوسن-بدر


الوكيل الإخباري - وجّهت الممثلة المصرية سوسن بدر التهنئة للممثلة المصرية وفاء صادق بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة من المناسبة على صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول: "عيد ميلاد وفاء صادق.. كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي.. "

اضافة اعلان

وكانت هنأت سوسن بدر الممثلة هالة صدقي بعيد ميلادها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة لهالة، وعلّقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أجدع وأطيب صديقة، كل سنة وأنتي منورة الدنيا بضحكتك الحلوة".


بدورها، ردت هالة على معايدة سوسن لها، وكتبت: "يا حبيبتي يا سوسن يا جميلة يا طيوبة يلي في حالك طول عمرك، بحبك".

 

 

المصدر- الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
203988_0

بالصورة .. الفنان محمد انور يرزق بمولودته الثانية

راغب-علامة-وزوجته

راغب علامة يدعم زوجته بمشروعها الجديد في مصر

60bdc0554c59b733610465cb

مصر.. 3 فنانين في المستشفيات ممنوع عنهم الزيارة

7615166-307550846

غدارة يا دنيا لميريام فارس تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

EntyHelwa

برومو لـ تامر حسني يتصدر الترند - بالصورة

zara

الممثلة العُمانية زارا البلوشي ترد على متابع 'متنمر'- فيديو

أخبار متعلقة
e03e5d1e-830f-4bda-8f16-160a5f977ebc

ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تثير ضجة بجمالها .. صورة

1570642_1580123825

شيرين عبد الوهاب تفاجىء زوجها برسالة رومانسية

_110639687_59350547_2370461506310093_4921232609326923776_n

بالصورة .. والدة سعد لمجرد تثير ضجة عبر مواقع التواصل

3820150_1608130617

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد