سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد وفاء صادق - صورة

الوكيل الإخباري - وجّهت الممثلة المصرية سوسن بدر التهنئة للممثلة المصرية وفاء صادق بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة من المناسبة على صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول: "عيد ميلاد وفاء صادق.. كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي.. "

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وكانت هنأت سوسن بدر الممثلة هالة صدقي بعيد ميلادها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة لهالة، وعلّقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أجدع وأطيب صديقة، كل سنة وأنتي منورة الدنيا بضحكتك الحلوة".



بدورها، ردت هالة على معايدة سوسن لها، وكتبت: "يا حبيبتي يا سوسن يا جميلة يا طيوبة يلي في حالك طول عمرك، بحبك".

المصدر- الفن