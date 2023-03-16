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الخميس، 16-03-2023 09:54 ص

معتصم النهار يؤكد : مستعد اتزوج مرة تانية

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الوكيل الإخباري- اكد الممثل السوري معتصم النهار انه مستعد للزواج مرة جديدة ، مشيرا الى انه يرى ان الحب هو احلى ما في الدنيا.

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وقال معتصم، في كواليس احدى مقابلاته المصورة، ردا على سؤال حول علاقته بالحب: "احلى شي بالدنيا الحب".


وردا على سؤال حول استعداده للزواج مرة جديدة، قال معتصم: "دائما بقول حلو الزواج من الوسط الفني، بحسها بتفهمني اكثر، ورح افهم عليها اكثر"، مشيرا الى ان السلبي بالموضوع انه سيغار عليها اكثر.


وتابع معتصم "اي ممكن اتزوج بس هلا بهيدا الوضع بحس صعبة شوي، ممكن بعد سنة سنتين."

 

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