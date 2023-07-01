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السبت، 01-07-2023 02:31 م

منة شلبي تكشف تفاصيل خلافاتها مع هند صبري

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الوكيل الإخباري- حلت الفنانة منة شلبي ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ON E.

حيث كشفت عن علاقتها بالفنانة هند صبري، وكيف بدأت بخلافات بينهما وانتهت بصداقة.

وقالت منة: "أنا وهند صبري مكانش لينا في بعض أوي، أنا وهي طلعنا مع بعض في بدايتنا، كانت هي بتعمل مواطن ومخبر وحرامي ومذكرات مراهقة، وفي نفس السنين دي أنا كنت بعمل الساحر وبحب السيما، وإحنا كنا متنافسين تمامًا، فيجي حد يقولي دي مش بتحبك".

وأضافت: "في فيلم أحلى الأوقات كان فيه بينا ود وصداقة شديدة، وأنا وهند مكناش قريبين من بعض، بس من كتر ما إحنا بنحب حنان ترك جدًا، تلقائي بقينا قريبين، وخلص الفيلم لا حرب ولا سلم".

وتابعت: "وبعد كدا جالنا بنات وسط البلد، واحنا الاتنين مكانش في بينا خناقة، ومكنش في بينا حب، فأستاذ محمد خان قالي هند هتعمل دور جومانا فقولتله مفيش مشكلة، فقالي انتو هتيجوا عندي البيت نعمل بروفة، وهناك قولتلها أنا في كلام عايزة أقولهولك، قالتلي وأنا كمان، وقعدنا نتكلم مع بعض، واتصافينا".

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