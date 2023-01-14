منة شلبي تواجه أزمة جديدة وتوقف تصوير مسلسلها

الوكيل الإخباري-قررت الفنانة منة شلبي إيقاف تصوير مسلسلها "تغيير جو"، فترة موقتة ومغادرة لبنان إلى القاهرة، بعد إصابة والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى.



وكشف مصدر لـ " لها " من داخل العمل أن منة قررت العودة إلى القاهرة سريعاً للاطمئنان على والدتها، على أن تعود إلى لبنان لاستكمال تصوير مشاهدها من المسلسل، وأن مخرج العمل قرر تغيير جدول التصوير لحين عودة منة، وتصوير المشاهد التي لا تتواجد بها.

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وكانت الإعلامية إنجي علي، قد كشفت من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن تعرض الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة منة شلبي لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، ويأتي هذا بعد فترة من واقعة القبض على منة وإصدار حكم قضائي ضدها.