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السبت، 15-07-2023 10:46 ص

موعد عرض مسلسل "ارطغرل" والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري- يتابع العديد من محبين وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل قيامة أرطغرل، يعرض مسلسل ارطغرل على قناة trt 1 التركية  والتي تقوم بعرض كل يوم أربعاء حلقة من مسلسل أرطغرل وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

ويمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل على القنوات الآتية:- " الفجر الجزائرية، وATV التركية، الشرق الجديد، وقناة قطر الفضائية، والوطن HD، وغيرها من القنوات.

تردد قناة TRT 1الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات
التردد 11392
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الشرق الجديد الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
 
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12687
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11682
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة دعوة الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
 
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10727
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500

تردد قناة وطن HD الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12687
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500

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تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10922
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
معدل الترميز: 27500

 

 الفجر


 




 

 


 

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