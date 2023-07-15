موعد عرض مسلسل "ارطغرل" والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري- يتابع العديد من محبين وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل قيامة أرطغرل، يعرض مسلسل ارطغرل على قناة trt 1 التركية والتي تقوم بعرض كل يوم أربعاء حلقة من مسلسل أرطغرل وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل



ويمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل على القنوات الآتية:- " الفجر الجزائرية، وATV التركية، الشرق الجديد، وقناة قطر الفضائية، والوطن HD، وغيرها من القنوات.



تردد قناة TRT 1الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 11392

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الشرق الجديد الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 12687

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500



تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11682

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة دعوة الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 10727

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500



تردد قناة وطن HD الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12687

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10922

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500



الفجر