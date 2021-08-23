مونيكا بيلوتشي وعلامات الكبر تظهر عليها - صوة

الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي من احدث ظهور لها خلال تجولها في احد الشوارع.

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ورصدتها عدسات الباباراتزي التي التقطت العديد من الصور لها وظهرت مونيكا حزينة للغاية وعلامات الكبر واضحة على وجهها فالتجاعيد كثرت حول عينيها خصوصا وبشرتها لم تعد مشدودة كما تعودنا عليها في افلامها.





ويبدو ان مونيكا وعلى الرغم من تقدمها بالعمر ابت الخضوع لعمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتوكس لذلك تغيرت في الفترة الاخيرة مع تقدمها بالعمر الا انها حافظت على جمالها الطبيعي.







المصدر - الفن

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