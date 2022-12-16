مي عمر تتحدث عن تهديد تحت السلاح

الوكيل الإخباري - حلت الممثلة المصرية مي عمر ضيفة على برنامج "مساء الإمارات" على قناة الظفرة، امس الخميس، وكشفت فيه كواليس فيلمها مع حسن الرداد "تحت تهديد السلاح" ومشاريعها المقبلة.

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وقالت مي عمر إنها تتمنى عملاً فنياً يجمعها مع الممثل كريم عبدالعزيز، واصفة إياه بأحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأن خطواته الفنية محسوبة بدقة.



وعن فيلمها الأخير الذي جمعها مع حسن الرداد، قالت مي إن "تحت تهديد السلاح" مستوحى من أحداث حقيقية، وإن قصته ممتعة ومليئة بالتشويق وهو ما جذب الجمهور إليه.



وأوضحت مي أنها ستشارك في رمضان بمسلسل عنوانه "علاقة مشروعة" مع ياسر جلال، وخالد الصاوي، مشيرة إلى أنها لم تبدأ التصوير بعد، مؤكدة أن دورها فيه مختلف عما قدمته سابقاً. ( الامارات 24 )