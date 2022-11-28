أشهر نجوم العرب والعالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات

الوكيل الإخباري- الاقامة الذهبية في دولة الإمارات كانت هدف للعديد من النجوم والمشاهير في العالم العربي وحول العالم، حيث شهدت الأعوام الأخيرة الإعلان عن نيل كبار النجوم البارزين للإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الإقامة التي تعطي الحق لكل شخص حصل عليها في التواجد بدولة الإمارات لفترة طويلة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة للعمل والاستثمار أو الدراسة دون الحاجة لأي ضمانات، وهذه قائمة بالنجوم الأشهر الذين حصلوا على هذه الإقامة تزامنا مع الاحتفال اليوم الوطني الإماراتي الـ51.



شاروخان Shah Rukh Khan

شاروخان Shah Rukh Khan النجم الهندي الشهير وأحد أبرز نجوم السينما حول العالم، تم منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديرا لتاريخه الطويل في العمل الفني والنجاحات التي حققها وجعلته من أشهر النجوم كذلك في العالم العربي، ولم يحصد فقط النجم الهندي على الإقامة الذهبية في الإمارات بل نال كذلك بطاقة السعادة التي توفر له مزايا وعروض وخصومات متنوعة بدولة الإمارات، ويحرص شاروخان على التواجد دائما في الإمارات في العديد من الفعاليات وأيضا قام بتصوير بعض من أعماله الفنية بها.



كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمية ومنتخب البرتغال من أوائل النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب حال الارتباط الواضحة من النجم البرتغالي وأسرته بدولة الإمارات التي يحرص بشكل مستمر على زيارتها بمفرده أو مع أفراد أسرته، وقد تم منح الإقامة الذهبية له في عام 2020.



محمد رمضان

محمد رمضان نال أيضا الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر النجم المصري من أبرز النجوم الذين يحضرون الفعاليات والأحداث المهمة بدولة الإمارات، وعبر محمد رمضان عن تقديره الكبير لحصوله على الإقامة الذهبية وقدم شكره كذلك لدبي على هذا الدعم والمساندة للنجوم العرب.



ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز النجمة المصرية من أبرز النجمات اللاتي حصلن كذلك على التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد علقت النجمة المصرية على هذا الأمر بصورة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" أثناء تواجدها بإمارة دبي، عبرت من خلالها عن سعادتها بهذه الخطوة فكتبت: "سعيدة بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة".



مي عمر

النجمة مي عمر انضمت أيضا لقائمة النجمات العرب اللاتي حصلن على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، واحتفلت الفنانة المصرية بهذا الأمر عبر حسابها على "انستجرام"، حيث وجهت رسالة شكر لدولة الإمارات، وتحدثت كذلك عن الدعم الدائم لهيئة الثقافة والفنون بإمارات دبي للفنانين والمبدعين.



تيم حسن ووفاء الكيلاني

تيم حسن ووفاء الكيلاني نال كل منهما الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفل الثنائي بهذا الأمر عبر السوشيال ميديا ونشر تيم حسن رسالة عبر حسابه على "انستجرام"، أكد فيها اعتزازه بالتواجد بدولة الإمارات مع زوجته وفاء الكيلاني، ووصف يوم حصوله على الإقامة الذهبية بالمميز في حياته هو وزوجته.



نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش أحد أبرز نجوم رياضة التنس نال أيضا الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2020، ويعتبر النجم الصربي من النجوم الذين يحرصون بشكل مستمر على التواجد في دولة الإمارات وتحديدا إمارة دبي التي أقام فيها لفترة وشهدت تدريباته في إحدى المراكز المهمة لرياضة التنس.



قصي خولي

قصي خولي النجم السوري تسلم كذلك الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في شهر مارس 2021، واحتفى الفنان الشهير بهذه الخطوة عبر حسابه على "انسجرام"، وعبر عن تقديره الكبير لدولة الإمارات ومنحه هذه التأشيرة الذهبية، كما أكد سعادته بأن يكون حاضرا بشكل دائم بين أهل الإمارات.



جورجيو أرماني

جورجيو أرماني كان أول مصمم أزياء عالمي يحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، المصمم الإيطالي نال هذه الإقامة نظرا لدوره البارز في عالم الموضة، لينضم كذلك إلى قائمة طويلة من النجوم والمشاهير الذين حصلوا على هذه الإقامة.



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