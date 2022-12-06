حقيقة خروج منة شلبي من سباق رمضان بسبب أزمتها الأخيرة

الوكيل الإخباري-منذ أزمتها الأخيرة بعد احتجازها في مطار القاهرة وهي عائدة من الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد مخدرة، لا تزال تتردد أنباء حول خروج مسلسل الفنانة منة شلبي الجديد من المنافسة الرمضانية لعام 2023، خاصة بعد اعتذار المؤلف محمد هشام عبية عن عدم كتابة المسلسل.



ووفقاً لمصدر في الشركة المنتجة للمسلسل أن لا صحة لكل ما يتردد عن تأجيل مسلسل النجمة منة شلبي، وأن المخرج يواصل جلسات العمل مع أبطال المسلسل بشكل مكثف، وأن فريق العمل سوف يغادر القاهرة قريباً متوجهاً إلى لبنان لبدء التصوير حتى يكون المسلسل جاهزاً للعرض في موعده.

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من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة استبعاد منة شلبي، بعد أزمتها الأخيرة، من مسرحية "ساعة الحظ"، والمقرر عرضها في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وحلول غادة عادل بديلةً لها.



وقال نقيب الممثلين إنه تم تأجيل المسرحية، إلى أن تعود منة من بيروت حيث تستعد للسفر لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، مؤكداً أن تعاونه مع غادة عادل سيكون في عمل مسرحي مختلف عن مسرحية منة شلبي، وتحمل عنوان "فرصة سعيدة".



يُذكر أن مسرحية "ساعة الحظ" من تأليف وإخراج أشرف زكي، وتعود من خلالها منة شلبي إلى خشبة المسرح، بعد سنوات طويلة من الغياب، وتشارك في تقديمها مع الفنانين: شريف سلامة، محمد شاهين، وسماء إبراهيم.



لها

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