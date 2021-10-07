مي عمر ترفض حسم تعاونها مع زوجها محمد سامي مجددا - فيديو

الوكيل الإخباري - تهربت الفنانة مي عمر من الإدلاء بإجابة واضحة حول احتمالات تعاونها مجددا مع زوجها المخرج محمد سامي في موسم رمضان 2022، بعد الضجة السلبية حول تعاونهما الأخير في مسلسل "نسل الأغراب" بموسم 2021، وأكدت مي أنها بصدد التحضير لمفاجأة لن تفصح عن تفاصيلها حاليا، كما ألمحت لاحتمال تقديم جزء ثاني من مسلسل "لؤلؤ" الذي شهد بطولتها المطلقة الأولى.

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وقالت مي عمر خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، إنها ستحضر عملا قريبا ولكنها تفضل ألا تعلن عن تفاصيله مضيفة "خليها مفاجأة"، وأشارت بوضوح إلى أن المفاجأة المنتظرة لن يتم تقديمها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022.



ورفضت حسم تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسل جديد، بينما رجحت أن يتم تقديم جزء جديد من مسلسل "لؤلؤ"، ولكنها أشارت إلى أنها لن تخوض التجربة إلا إذا تأكدت أن أحداث الجزء الثاني أقوى من الجزء الأول وأكثر إثارة.





المصدر - سيدتي