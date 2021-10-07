الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 11:18 ص

مي عمر ترفض حسم تعاونها مع زوجها محمد سامي مجددا - فيديو

medium_2021-10-07-1405ab2d91


الوكيل الإخباري - تهربت الفنانة مي عمر من الإدلاء بإجابة واضحة حول احتمالات تعاونها مجددا مع زوجها المخرج محمد سامي في موسم رمضان 2022، بعد الضجة السلبية حول تعاونهما الأخير في مسلسل "نسل الأغراب" بموسم 2021، وأكدت مي أنها بصدد التحضير لمفاجأة لن تفصح عن تفاصيلها حاليا، كما ألمحت لاحتمال تقديم جزء ثاني من مسلسل "لؤلؤ" الذي شهد بطولتها المطلقة الأولى.

اضافة اعلان

 

وقالت مي عمر خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، إنها ستحضر عملا قريبا ولكنها تفضل ألا تعلن عن تفاصيله مضيفة "خليها مفاجأة"، وأشارت بوضوح إلى أن المفاجأة المنتظرة لن يتم تقديمها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022.

ورفضت حسم تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسل جديد، بينما رجحت أن يتم تقديم جزء جديد من مسلسل "لؤلؤ"، ولكنها أشارت إلى أنها لن تخوض التجربة إلا إذا تأكدت أن أحداث الجزء الثاني أقوى من الجزء الأول وأكثر إثارة.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
124392Image1

الموت يفجع الفنان ​فادي أبي سمرا​

تفسير-حلم-رؤية-الحادث-في-المنام-لابن-سيرين

ممثل كويتي يتعرض لحادث مروع وتسريب صورة صادمة له من المستشفى - صور

WhatsApp-Image-2020-09-07-at-3.24.57-PM

عامر زيان يتصدر الترند - فيديو

ياسمين-صبري

ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

wvkkA

شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة

327859_0

محمد حماقي يطرح ألبوم يا فاتني - فيديو