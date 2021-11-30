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الثلاثاء، 30-11-2021 03:34 م

نادية الجندي تروي تفاصيل سرقة مجوهراتها

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الوكيل الإخباري - كشفت النجمة نادية الجندي عن تفاصيل السرقة التي تعرضت لها خلال شهر رمضان الماضي، من العاملة المنزلية الخاصة بها.

وأكدت في لقاء مع برنامج theinsider أنها "كانت تعاملها كأحد أفراد الأسرة، ولكنها اكتشفت أن الخادمة صنعت نسخة من مفتاح الفيلا وخزانتها الخاصة.
ولفتت إلى أنها اكتشفت سرقتها متلبسة وتركتها دون اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأضافت: "بعد فترة اكتشفت غياب خاتمين ألماس من مقتنياتي التي اعتز بها منذ 30عاما. وهذا كل ما سرقته وليس كما قالت وسائل الإعلام، أنها سرقت كميات ضخمة من الذهب. فأنا لم امتلك كل الكميات التي ذكرتها الوسائل الإعلامية".

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