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الخميس، 11-11-2021 11:09 ص

نادين الراسي تنشر فاتورة اشتراك مولد الكهرباء والمبلغ صادم - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة للفاتورة الشهرية التي وصلتها الى بيتها مقابل ساعات الكهرباء التي يؤمنها المولد الكهربائي خلال انقطاع الكهرباء من معامل الدولة. وصدمت نادين من القيمة المتوجبة عليها والتي تصل الى أكثر من 5 ملايين ليرة لهذا الشهر، ما يعتبر رقماً كبيراً جدا يعادل حوالي الراتبين لموظفين.

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واستغربت نادين من ارتفاع الرقم لهذه الدرجة، على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وارتفاع الاسعار بشكل جنوني في الاسواق للاغراض وكل المستلزمات المعيشية.

 


 

المصدر - الفن 

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