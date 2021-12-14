نادين نسيب نجيم توضح حقيقة خلافها مع قصي خولي - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير، نفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن يكون اعتذارها عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "2020" سببه خلافات مع النجم السوري قصي خولي.

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أوضحت نجيم في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي" أن علاقة صداقة قوية تجمعها بخولي ولا خلافات بينهما، نافيةً بذلك كل الشائعات التي رافقت الحديث عن جزء ثاني للمسلسل.



وكذلك أشادت الممثلة اللبنانية بأداء قصي في مسلسل "بارانويا" الذي يُعرض حالياً عبر منصة "شاهد"، مؤكدةً أنها لم تتمكن من مشاهدته بعد بسبب انشغالاتها ولكنها تابعت بعض مشاهده وأُعجبت بأداء زميلها وأنها حتماً ستشاهده.

المصدر - لها

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