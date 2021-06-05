السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 11:34 ص

نانسي عجرم توجه رسالة شكر لكل من قدّم لها العزاء بمصابها

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الوكيل الإخباري - شكرت النجمة نانسي عجرم كل من واساها وعائلتها في مصاب وفاة حماتها والدة زوجها الطبيب فادي الهاشم السيدة جمال بديع نهرا، والتي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي.

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وغرّدت عبر "تويتر" قائلة: "شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا، المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن".

 


 

وكانت عائلة الهاشم شيّعت جثمان الراحلة أول من أمس الأربعاء، وحرصت أسرة الفقيدة على التقيّد بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، فأعلنت من أجل سلامة المحبّين، عدم تقبّل التعازي بشكل مباشر، طالبةً من المعزّين مشاركتهم الصلاة من منازلهم.

 

المصدر - لبنان 24


 




 

 


 

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