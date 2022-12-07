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الأربعاء، 07-12-2022 01:48 م

نجوى كرم تتألق في ميامي وتستعد لحفل 'رأس السنة' بالرياض - صور

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الوكيل الإخباري - تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة في العاصمة السعودية الرياض.

قالت المطربة اللبنانية في دبي إنها أعدت قائمة من أجمل أغنياتها لتقديمها في الحفل الذي تستقبل خلاله الساعات الأولى من العام الجديد مع الجمهور السعودي والعربي، في حفلها الذي يعد الأول لها بالسعودية في رأس السنة.

من جانب آخر، حضرت النجمة اللبنانية نجوى كرم احتفالية أقامتها دار أزياء "دولتشي آند جابانا" على شاطئ ميامي بأمريكا.

وظهرت نجوى كرم في الحفل بمشاركة المصمم الإيطالي العالمي دومينيكو دولتشي وعدد كبير من الشخصيات الفنية والاجتماعية البارزة.

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