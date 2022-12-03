حفل مكتمل العدد للنجم عمرو دياب في الرياض .. صور

الوكيل الإخباري-أشعل الفنان عمرو دياب ليل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً كبيراً حمل لافتة كامل العدد ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض.



وقدم خلال الحفل أغنيتين هما "هتدلع" و"ب وح وب وك" مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة النجم الكبير.

اضافة اعلان



وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.



الجدير بالذكر أن عمرو دياب احتفل خلال الفترة الماضية بوصول عدد مستمعيه على تطبيق أنغامي إلى مليار استماع كأول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار عبر المنصة الشهيرة منذ إطلاقها. "لها"







