السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

السبت، 03-12-2022 02:28 م

حفل مكتمل العدد للنجم عمرو دياب في الرياض .. صور

99999


الوكيل الإخباري-أشعل الفنان عمرو دياب ليل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلاً غنائياً كبيراً حمل لافتة كامل العدد ضمن مهرجان ميدل بيست الرياض.

وقدم خلال الحفل أغنيتين هما "هتدلع" و"ب وح وب وك" مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة النجم الكبير.

اضافة اعلان


وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.


الجدير بالذكر أن عمرو دياب احتفل خلال الفترة الماضية بوصول عدد مستمعيه على تطبيق أنغامي إلى مليار استماع كأول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار عبر المنصة الشهيرة منذ إطلاقها. "لها"

 

 


 

 


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
573

فيديو .. أصالة تعتذر للمصريين بعد تصريحاتها الأخيرة

431317Image1

بعد صفعة ويل سميث لـ كريس روك .. الأوسكار تفرض قواعد جديدة

رزان-مغربي.jpg4_

الموت يفجع رزان المغربي

11

مروة عبد المنعم تتلقى مداخلة هاتفية من والدها وتبكي بحرقة على الهواء

579a7ded-9646-436b-a3e5-890abe94519e

تانيا قسيس تقدم أغنية بمناسبة العيد الوطني للامارات

salwa1-c78ec1c7-d520-4bc6-8757-198a0f34fad6.

سلوى محمد : أبحث عن وظيفة بعيداً عن التمثيل

أخبار متعلقة
1280x960

في الأول من ديسمبر .. يارا تحيي حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني للامارات

317004072_1512945309217491_5554218366100615702_n

اليسا تكشف سر ارتدائها قفاز باليد في حفلها الأخير .. فيديو

308067_0

أول ظهور لعمرو دياب في فعاليات كأس العالم 2022 .. صورة

11

أصالة تضع شروطاً لحضور حفلها في الرياض غداً

WhatsApp Image 2022-11-17 at 13.16.45

لأول مرة .. الفنان الأردني عزيز مرقة مع محمد منير بحفل في الاسكندرية

5A478D30-EC14-48EF-807B-9392CC193D5B-e1667583029107

لماذا تم تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية