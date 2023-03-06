هاندا أرتشيل تؤكد ارتباطها بهذا الشاب !

الوكيل الإخباري- بعد نفيها مرات عدة أي علاقة في حياتها، وبالتحديد بعد الشائعات التي تحدثت عن ارتباطها، خرجت النجمة هاندا أرتشيل عن صمتها وأكدت أنها تعيش قصة حب جديدة مع رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي .

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وتحدّثت النجمة التركية في مقابلة سريعة معها خلال وجودها في المطار برفقة هاكان عن علاقتهما إذ قالت: "كل شيء جيد جداً في علاقتنا”.



وأضافت: "لقد قضينا عطلة جيدة، كل شيء كان رائعاً"، في إشارة إلى أنهما كانا معاً في إجازة قصيرة. أما هاكان فقال: "علاقتنا جدية".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا وهي تسير إلى جانب هاكان في المطار، فيما كانت عدسات الكاميرات تلاحقهما، وبدت النجمة التركية في غاية السعادة والراحة والطمأنينة.







لها