هند صبري: ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل في السينما العربية

الوكيل الإخباري-قالت الممثلة التونسية هند صبري ان ليس هناك مساواة بالاجر بين الرجل والمرأة في السينما العربية.

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المرأة تتقاضى أجر أقل من الرجل اذا قامت بدور على نفس المستوى الفني الذي يقوم به الرجل. جاءت تصريحات صبري خلال مقابلتها مع مجلة Enigma، ان المرأة في كل المجالات تتقاضى اجراً أقل من الرجل وان هذا ليس عدلاً، وهي تعتبر نفسها مسؤولة ولا تريد ان تخذل النساء اللواتي يتطلعن اليها.



وتحدثت صبري عن خطواتها الأولى في التمثيل واعتبرت انها كانت محظوظة لأنها استطاعت الحصول على أدوار أكثر جدية في وقت مبكر نسبيا.



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