السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 04:37 م

هند صبري: ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل في السينما العربية

image


الوكيل الإخباري-قالت الممثلة التونسية هند صبري ان ليس هناك مساواة بالاجر بين الرجل والمرأة في السينما العربية.

اضافة اعلان

 

المرأة تتقاضى أجر أقل من الرجل اذا قامت بدور على نفس المستوى الفني الذي يقوم به الرجل. جاءت تصريحات صبري خلال مقابلتها مع مجلة Enigma، ان المرأة في كل المجالات تتقاضى اجراً أقل من الرجل وان هذا ليس عدلاً، وهي تعتبر نفسها مسؤولة ولا تريد ان تخذل النساء اللواتي يتطلعن اليها.


وتحدثت صبري عن خطواتها الأولى في التمثيل واعتبرت انها كانت محظوظة لأنها استطاعت الحصول على أدوار أكثر جدية في وقت مبكر نسبيا.

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

يسرا تنشر صورة لها مع شيرين أبو عاقلة وتنعاها بكلمات مؤثرة

6531635_1617275134

روعة السعدي: الإنترنت ثاني أسوء اختراع في العالم وأتمنى أن يزول

ما_معنى_التمثيل

فيديو -ممثل مصري يبكي على الهواء ويكشف عن معاناته المادية

5d740c47-9d16-43e1-924b-339bf24c519f

محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ويعلق عليها-صورة

10423961141634821796

أنغام تحقق مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" -فيديو

رامي-عياش-وسيرين-عبد-النور

رامي عياش وسيرين عبد النور يلتقيان بعمل جديد -صور

أخبار متعلقة
d3613852-f396-4987-9067-c9d51058431d

هند صبري تطالب بالمساواة في الأجور بين الفنانين والفنانات

1616762937-image

هند صبري سفيرة كارتييه في العالم