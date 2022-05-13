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الجمعة، 13-05-2022 10:38 م

هند صبري تطالب بالمساواة في الأجور بين الفنانين والفنانات

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الوكيل الإخباري - تحدثت النجمة هند صبري بجرأة عن رأيها في الفروق بين أجور الفنانين والفنانات في الوسط الفني، مؤكدة أنه ليس من العدل، كاشفة أنها تضع على عاتقها حمل المساواة بين الجنسين.

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قالت هند صبري: "لدي مسؤولية ألا أخذل النساء اللاتي يتطلعن إليّ، لا نريد إبعاد الرجال، هذا آخر شيء نريده، نريد العمل معا، المسألة متعلقة بالمساواة في الأجر، المرأة في كل مجال تحصل على أجر أقل من الرجل وهذا ليس سرا، أنا امتلك منصة وأقول بصوت عالي أن هذا ليس عدلا"، حسب حوارها مع مجلة Enigma.

وتابعت: بعض النساء في الأفلام في أغلب الأحيان مجرد ملحق لمشاركتهن في التمثيل من الذكور، ولكن في بعض الأحيان يتوجب عليك القيام بهذه الأدوار لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، فهي نقطة انطلاق ضرورية لمتابعة المهنة كممثلة، لكني كنت محظوظة، لم يكن لدي الوجه اللطيف الجميل الي كان يمثل في الصورة النمطية لأدوار الشابات في الأيام الأولى من مسيرتي، كانت نعمة لأنها تعني أنني حصلت على أدوار أكثر جدية في وقت مبكر نسبيا.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

شخصية "علا عبد الصبور" سبق وأن قدمتها هند صبري في مسلسل "عايزة أتجوز" الذي تم عرضه في 2010، وانتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي "البحث عن علا" تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية "علا" في حياة مختلفة.

 

في الفن

 




 

 


 

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