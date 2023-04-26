وفاء عامر تكشف سراً عن تصوير "حضرة العمدة"

الوكيل الإخباري- في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدّمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة "الحياة"، كشفت الفنانة وفاء عامر سراً للمرة الأولى حيث قالت إنها صوّرت أحد مشاهدها في مسلسل "حضرة العمدة" للفنانة روبي، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، رغم تعرّضها لإصابة شديدة.

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وقالت وفاء: "كان دراعي مكسور ، والمخرج عادل أديب جابني بالضبط على ميعاد التصوير".



وأوضح مخرج العمل عادل أديب أن وفاء عامر أصيبت بكسر في الترقوة خلال تصوير أحد أعمالها في لبنان، وحضرت إلى مصر خصيصاً لتصوير مشهد مهم في مسلسل "حضرة العمدة"، وكانت تتألم بشدة وتبكي أثناء التصوير.



وأضافت وفاء: ""حضرة العمدة" من مسلسلات العمر، وكل تفصيلة فيه ليست للتسلية، وهي تدوينة لكل نقطة سوداء حدثت وتحدث في المجتمع، ومجموعة من أجراس الخطر، وأشكر عادل أديب والمنتج ريمون مقار على اختيارهما لي للمشاركة في المسلسل".



مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة: روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، وصولا عمر...، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.



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