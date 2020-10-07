وفاة الشاعر الليبي فرج المذبل

الوكيل الإخباري _ نعى الفنان الليبي حميد الشاعري، الشاعر الغنائي الليبي فرج المذبل، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ76 عاماً، إثر إصابته بأزمة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى.

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حيث انه قال : "وداعا الشاعر فرج المذبل ".توفي الشاعر



يذكر ان الراحل كان قد بدء حياته كـ لاعب كرة قدم في أشبال نادي "النجمة" والفريق الأول بـ"الأهلي بنغازي"، حتى وصل إلى المنتخب الوطني الليبي، غير أن الشعر الغنائي جذبه وخطفه من الملاعب، ليصبح من أهم وأبرز شعراء الأغنية الليبية، وكتب كلمات أكثر من 400 أغنية.



المصدر : الفن

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