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الخميس، 24-02-2022 01:08 م

ياسمين صبري تستعين بكتاب عالمي لتوجيه رسالة الى جمهورها

ياسمين-صبري


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة كتبت عليها نصيحة مقتبسة من أحد الكتب العالمية، حيث وجّهتها الى جمهورها.

وكتبت ياسمين على الصورة قائلة: ""مت فارغاً" أو (Die Empty) هو عنوان كتاب للمؤلف تود هنري، والذي قال فيه: لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائماً أن تموت فارغاً".

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وشرحت ياسمين معنى كلمات هنري بالقول: "أي كل الخير الذي في داخلك، سلّمه قبل أن ترحل، إذا كنت تملك فكرة جيدة نفّذها، علماً نافعاً بلّغه، هدفاً عميقاً حقّقه".


 

 

لها 

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