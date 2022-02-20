ياسمين صبري برفقة عائلتها في الولايات المتحدة - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورها مع عائلتها خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء عطلتها منذ عدة أيام برفقة عائلتها، حيث شهدت ظهوراً نادراً لشقيقتها نيرمين، التي أعلنت الأولى عن وضع مولودها الأول منذ أيام قليلة.

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ولاقت الصورة العائلية إعجاب جمهور الفنانة المصرية، إلا أن البعض أكدوا عدم وجود تشابه بين أفراد العائلة حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "عائلة سعيدة بس لأسف.. أنتم مش شبه بعض.. بس كلكم حلوين ولكم جمال خاص".





وتنشر ياسمين، دائماً، صورها برفقة شقيقها الأصغر آدم، وأيضاً برفقة شقيقها الأكبر، لكن لم تظهر "نيرمين" معها على منصات السوشال ميديا.







لها