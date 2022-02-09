شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب ببيان حاسم

الوكيل الإخباري - نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب على حسابها الخاص بـ"تويتر" الأخبار التي تم تداولها صباح اليوم عن عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.





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وقالت شيرين في تغريدتها على تويتر: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية وتهيب شيرين بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".





لها